Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi

25.12.2022 11:39
Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısıyken Katar'dan rüşvet alarak lobi faaliyetleri yaptığı belirlenen Yunan vekil Eva Kaili'nin hapishanede tükettiği yiyeceklerin listesi ortaya çıktı. Kaili'nin menüsünde kek üzerinde vanilyalı dondurma, krema ve sıcakta eritilmiş çikolata bulunuyor.

Avrupa Parlamentosu'nu sallayan rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yunan vekil Eva Kaili'nin hapishane menüsü ortaya çıktı. Menüdeki yiyeceklerin lükslüğü dikkat çekti.

NOEL'İ PARMAKLIKLAR ARKASINDA GEÇİRİYOR

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden Avrupa Parlamentosu'nun eski başkan yardımcısının Hıristiyan alemi için çok önemli bir gün olan Noel'i de parmaklıklar arkasında geçirdiği açıklandı.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Kaili'nin Noel menüsünü de paylaştı. Kaili'ye verilen yemeklerin çok da sade olmadığı belirtildi. Kaili'ye başlangıç için kuşkonmaz çorbası verildiği belirtilirken, ana yemek olarak ise bezelye, havuç ve biber soslu hindi verildiği kayıtlara geçti.

TATLI OLARAK ÇİKOLATALI KEK ÜZERİNE VANİLYALI DONDURMA

Tatlı olarak ise çikolatalı kek üzerine vanilyalı dondurma, krema ve sıcak eritilmiş çikolatanın servis edildiği kaydedildi. Yunan medyasında yer alan haberde Noel menüsünde alkol olmadığı belirtilirken hapishane yönetiminin ise kadın mahkumların kantinden para karşılığında alışveriş yapmasına izin verdiği de belirtildi.

Dün babası ziyaretine gelen Kaili'nin serbest kalmasına hakim izin vermemişti. Fakat Kaili 29 gün içerisinde Belçika yasalarına göre tekrar karara itiraz edebilir.

YORUMLAR
500
Yunanistan'ın NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine Bakan Akar'dan sert tepki: Bu şımarıklığa artık 'Dur' demenin zamanı geldi Yunanistan'ın NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine Bakan Akar'dan sert tepki: Bu şımarıklığa artık 'Dur' demenin zamanı geldi Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti
11:39 Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi
11:37 Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı
11:28 Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde bulunan zebra için Ankara Müftüsü "Eti helaldir" dedi!
11:04 Fenerbahçe neden yenildi? Trabzonspor maçının ardından bomba Jorge Jesus iddiası
10:56 Şaşkınlık yaratan gelenek! Düğünden sonra gerdek için hazırlanan odaya gelinin annesi de giriyor
10:37 Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın başladı
10:32 Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti
10:30 Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar
10:06 Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 12:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement