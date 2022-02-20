Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Müzesi Meksikalı hackerlar tarafından saldırıya uğradı!

Viyana Etnografya Müzesi'nin Aztek kükümdarı Moctezuma'nın tacını Meksika'ya 10 yıl içinde iade edilmeyeceğini açıklaması üzerine iki Meksikalı eylemci müzenin sesli rehberini hackledi.

Viyana Etnografya Müzesi, Aztek hükümdarı Moctezuma'nın tacının iade sırasında yolda tahrip olacağını öne sürerek tarihi eseri önümüzdeki 10 yıl içinde iade etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamaların üzerine, iki Meksikalı, Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberlerini hacklediklerini açıkladı. Hackerlar yaptıkları açıklamada, müzeye gizlice girerek sesli rehberlerin kayıtlarını sildiklerini ve bazı ses kayıtlarında değişiklik yaptıklarını belirttiler.

EYLEMCİ HACKER 40 YILDIR İADE BEKLİYOR

Hacklediği ses kayıtlarında, Moctezuma'nın tacının Meksika'ya iade edilmesi için 40 yıldır mücadele ettiğini belirten Xoconoschtletl Gomora, kendi sesi ile ziyaretçilere seslendiği konuşmada, Moctezuma'nın tacının Meksika halkı için manevi değeri olduğunu ve Meksika halkının Avrupalılar tarafından yağmalanmış mirasının ait olduğu topraklara geri dönmesini istediğini vurguladı. Gomora daha sonra yaptığı ayrı bir açıklamada, müze yetkililerinin henüz durumu fark etmediğini ve ses kayıtlarını değiştirmenin beklediğinden kolay olduğunu söyledi.