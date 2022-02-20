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Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Müzesi Meksikalı hackerlar tarafından saldırıya uğradı! - Son Dakika

Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Müzesi Meksikalı hackerlar tarafından saldırıya uğradı!

20.02.2022 23:41

Meksikalı iki eylemci, Aztek hükümdarı Moctezuma'nın tacını Meksika'ya iade etmek istemeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberlerini hackledi.

Viyana Etnografya Müzesi'nin Aztek kükümdarı Moctezuma'nın tacını Meksika'ya 10 yıl içinde iade edilmeyeceğini açıklaması üzerine iki Meksikalı eylemci müzenin sesli rehberini hackledi.

Viyana Etnografya Müzesi, Aztek hükümdarı Moctezuma'nın tacının iade sırasında yolda tahrip olacağını öne sürerek tarihi eseri önümüzdeki 10 yıl içinde iade etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamaların üzerine, iki Meksikalı, Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberlerini hacklediklerini açıkladı. Hackerlar yaptıkları açıklamada, müzeye gizlice girerek sesli rehberlerin kayıtlarını sildiklerini ve bazı ses kayıtlarında değişiklik yaptıklarını belirttiler.

EYLEMCİ HACKER 40 YILDIR İADE BEKLİYOR

Hacklediği ses kayıtlarında, Moctezuma'nın tacının Meksika'ya iade edilmesi için 40 yıldır mücadele ettiğini belirten Xoconoschtletl Gomora, kendi sesi ile ziyaretçilere seslendiği konuşmada, Moctezuma'nın tacının Meksika halkı için manevi değeri olduğunu ve Meksika halkının Avrupalılar tarafından yağmalanmış mirasının ait olduğu topraklara geri dönmesini istediğini vurguladı. Gomora daha sonra yaptığı ayrı bir açıklamada, müze yetkililerinin henüz durumu fark etmediğini ve ses kayıtlarını değiştirmenin beklediğinden kolay olduğunu söyledi.

Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Müzesi Meksikalı hackerlar tarafından saldırıya uğradı!
Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Müzesi Meksikalı hackerlar tarafından saldırıya uğradı!
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Etnografya Müzesi, Viyana, Sonora, Aztek, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Müzesi Meksikalı hackerlar tarafından saldırıya uğradı! - Son Dakika Dünya


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