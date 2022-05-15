Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız

15.05.2022 15:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütlerinin mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla ilgili girişimlerini hatırlatarak "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararıyla ilgili gerekçelerimizi toplantıda dile getirdik. Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız" diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

FİNLANDİYA RESMEN DUYURDU

Bugün Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, "NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunacağız" açıklaması ile tüm dünyaya son gelişmeyi duyurdu. Niinistö, üyelik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

"TERÖRE DESTEK VERMELERİNDEN DOLAYI KARŞIYIZ"

Bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO sürecine dair konuştu. Çavuşoğlu, "NATO'nun geleceğiyle ilgili konuları kendi aramızda değerlendirdik. Dün akşam çalışma yemeğinde NATO'nun genişlemesi konuşuldu ve NATO'ya üyeliği gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in de dışişleri bakanları bu toplantıya davet edildi. Bu sabahki ilk oturumda Ukrayna'daki durum değerlendirildi. Son oturumda da biliyorsunuz haziran ayında Madrid'de NATO Zirvesi gerçekleştirilecek. Bu zirvede NATO'nun Stratejik Konsept Belgesi onaylanacak. Bu belge üzerinde de görüşlerimizi bugün paylaşma imkanımız oldu.

"FOTOĞRAF VE BELGELERLE GÜZEL BİR ŞEKİLDE ANLATTIK"

Dün akşam Türkiye olarak bu konudaki tutumumuzu net bir şekilde söyledik. Türkiye olarak NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz. Birçok NATO üyesi ülke özellikle Gürcistan ve Ukrayna, hatta Bosna-Hersek'in üyeliğine karşı çıkarken biz prensip olarak açık kapı politikasını desteklediğimizi vurgulamıştık. NATO adı üstünde bir ittifaktır. Bir birlik ya da örgüt değildir. Dolayısıyla burada müttefiklik dayanışması çok önemlidir. Bu iki ülkenin olası üyeliğine karşı tutumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız cuma günü kamuoyunda paylaşmıştır. Tabi yankıları buraya kadar gelmiştir. Özellikle bu iki ülkenin PKK/ YPG terör örgütü ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler, özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları gayet açık bir şekilde sergiledik. Fotoğraf ve belgelerle müttefiklerimize gayet güzel bir şekilde anlattık." dedi.

"NATO ÜYESİ ÜLKENİN, MÜTTEFİĞİNE KISITLAMA UYGULAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: "Halihazırda NATO üyesi olup da bu terör örgütleriyle görüşen, destek veren, ve Türkiye üzerinde özellikle savunma sanayine karşı ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık. Daha sonra bu iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdik. Burada net bir şekilde yine belgelerle beraber rahatsız olduğumuz konuları, kendilerinin teröre verdikleri desteği ve terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri söyledik. NATO üyesi olan bir ülkenin müttefiklerine kısıtlama uygulaması kabul edilemez.

"ÇALIŞMA YAPALIM ÖNERİSİ GELDİ"

Ayrıca NATO'nun güvenlik anlayışında, ortak bir saygı çerçevesi mutlaka yer almalıdır. PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ve bu tutumlarının devam edeceğini söylediler. PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var. Terörist başı Öcalan ile birlikte olduklarını gösteren fotoğraflar var. Diğer konularda da sizin endişelerinizi gidermek için bir çalışma yapalım önerisi geldi. Türk kamuoyunun bu konuda temsil edilmesi gerektiğini söyledik. Bu sadece Cumhur İttifakı'nın değil vatansever olan herkesin takip ettiği bir konu.

"İSVEÇLİ BAKAN'DAN YAPICI BİR TUTUM GELMİYOR"

Bizim tutumumuz gayet açık ve net. Bu açıkça iki aday ülkenin teröre verdiği somut desteklerle ilgili. İsveç Dışişleri Bakanı'ndan yapıcı bir tutum gelmiyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı daha gerçekçi bir tavır takınıyor.

"ENDİŞELERİMİZİ GİDERMELERİ GEREKİYOR"

Rezerv koymamızın gerekçelerini gayet iyi biliyorlar. Dün biz NATO toplantısındayken, terör örgütü merkezleri Stockholm'de toplantı yapıyordu. Sonuçta biz bu ülkelerle ilgili durup dururken bir açıklama yapmadık. Öncelikle bizim endişelerimizi gidermeleri lazım. Kesin güvenlik garantileri olmalı. Bu diğer müttefik ülkeler için de geçerli."

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