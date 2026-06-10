Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
10.06.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC'ye resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek kardeşlik bağları, ortak vizyon, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğini değerlendirdi. Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin değişmez bir devlet politikası olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, tarihi ve kültürel bağlarla ayrılmaz bir bütün olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildik. Görüşmemizde; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik ortak vizyonumuzu, bölgemizde yaşanan gelişmeleri ve düzensiz göçle mücadelede kurumlarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, düzensiz göç ve organize suç örgütleriyle mücadele alanında Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür ettiğini bildirdi. Çiftçi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; tarihiyle, kültürüyle ve geçmişte omuz omuza ödenen bedellerle kader birliği yaptığımız ikinci vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteği, dönemsel gelişmelere veya şahıslara bağlı konjonktürel bir mesele değil; şartlar ne olursa olsun değişmeyecek bir devlet politikasıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kıbrıs Türkünün haklı davasını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edecek; Doğu Akdeniz'de ve adada huzur ile istikrarı zedelemeye yönelik hiçbir tek taraflı girişime müsaade etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Diplomasi, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
12:08
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:39:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.