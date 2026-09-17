Bakan Kurum OECD ile stratejik ortaklığı Paris'te duyurdu - Son Dakika
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Bakan Kurum OECD ile stratejik ortaklığı Paris'te duyurdu

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Bakan Kurum OECD ile stratejik ortaklığı Paris\'te duyurdu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD ile iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını bildirdi. Paris'te duyurulan stratejik ortaklıkla OECD'nin veri ve analiz kapasitesi COP31'in uygulama gündemiyle buluşturulacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD ile iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını belirterek, hayata geçirilen stratejik ortaklık kapsamında OECD'nin veri ve analiz kapasitesinin COP31'in uygulama gündemiyle buluşturulacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD Konsey Toplantısı ve OECD-COP31 Stratejik Ortaklık Etkinliği kapsamında bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te, temaslarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile olan iş birliğinin bugün itibarıyla yeni bir aşamaya taşındığını duyurdu.

Hayata geçirilen stratejik ortaklık ile OECD'nin güçlü veri ve analiz kapasitesi, politika deneyimi ile uluslararası karşılaştırma araçlarının COP31'in uygulama gündemiyle buluşturulduğunu kaydeden Kurum, iklim finansmanından yeşil sanayileşmeye, temiz enerji dönüşümünden döngüsel ekonomiye uzanan alanlarda somut ve uygulanabilir politikalar geliştirmek için birlikte çalışılacağını aktardı.

Antalya'da güçlü çıktılar ortaya koyulacağını vurgulayan Bakan Kurum, verinin güçlü politikalara, stratejik ortaklığın ise somut sonuçlara dönüştürüleceğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA
Murat KurumPolitikaParisCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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