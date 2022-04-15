Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı - Son Dakika

Almanya resmi ziyareti kapsamında çeşitli etkinliklere katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün akşam Berlin Büyükelçiliği'nde Türk STK temsilcileri ve Türk basın mensuplarıyla birlikte iftar yaptı. Bakan Yanık "Ramazan ruhunu, iftar sofralarının neşesini Büyükelçiliğimizde yaşadık" dedi.

Bakan Yanık, dünkü programında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaretten sonra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Şehitlik Camii ve Kültürevini gezdi.