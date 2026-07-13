Bangkok'ta Yangın Felaketi: 28 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangkok'ta Yangın Felaketi: 28 Ölü

13.07.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Bangkok şehrinde bir eğlence mekanında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti, 71 yaralı var.

(ANKARA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir bar ve restoran olarak hizmet veren eğlence mekanında çıkan yangında en az 28 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Yaralılardan 25'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yangın, dün gece Chatuchak bölgesindeki Rong Beer Na Lat Phrao adlı mekanda sahnenin yakınında başladı. Alevler kısa sürede tüm mekanı sardı, elektrikler kesildi ve yoğun duman nedeniyle içeridekiler çıkış kapılarına ulaşmakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, müşterilerin panik içinde kaçıştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Polis yetkilileri, yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün tuvaletlerde bulunduğunu, yangından kaçarken sığınacak yer arayan kişilerin yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangkok Afet Önleme ve Azaltma Dairesi'nin ilk incelemelerine göre yangının klima sistemindeki elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise tavandaki kolay tutuşabilen dekoratif malzemelerin alevlerin hızla yayılmasına neden olmuş olabileceğini, ayrıca acil çıkış kapısı yakınında baygın halde bulunan kişilerin çıkışın kısmen engellenmiş olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Yetkililer, kesin nedenin adli incelemenin ardından belirleneceğini vurguladı.

Yangının ardından barın bulunduğu binanın 30 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. 2022 yılında yine Tayland'da Bangkok'un güneyindeki bir barda çıkan yangında 22 kişi, 2009 da da yılbaşı gecesi Bangkok'taki bir gece kulübünde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Tayland, Bangkok, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangkok'ta Yangın Felaketi: 28 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:57:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bangkok'ta Yangın Felaketi: 28 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.