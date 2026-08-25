Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti - Son Dakika
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Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti

Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medyada dış görünüşüne yönelik aldığı yorumlara dikkat çekerek kendisine estetik müdahale önerisinde bulunan bir cerraha tepki gösterdi. Burnundaki küçük bir noktayı düzeltebileceğini belirten doktora bedeninden memnun olduğunu söyleyen Frederiksen, yıllardır dişlerinden saçlarına kadar görünüşü hakkında çok sayıda mesaj aldığını açıkladı.

Mette Frederiksen, kendisine sosyal medya üzerinden estetik operasyon tavsiyesinde bulunan bir doktorun mesajını paylaşarak dış görünüşü üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi. Danimarka Başbakanı, bedeninden memnun olduğunu ve görünüşü konusunda başkalarının tavsiyesine ihtiyaç duymadığını belirtti.

ESTETİK CERRAHTAN GELEN MESAJI PAYLAŞTI

48 yaşındaki Danimarka Başbakanı, Ukrayna ziyaretinin ardından Instagram hesabına gelen mesajlardan birinin dikkatini çektiğini anlattı. Kimliğini açıklamadığı bir estetik cerrahın, burnundaki küçük bir noktaya müdahale edebileceğini belirten bir mesaj gönderdiğini söyledi. Frederiksen de söz konusu mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımladı.

Başbakan, cerrahın teklifini reddederek kendi bedeninden memnun olduğunu açık biçimde dile getirdi. Bir erkek estetik cerrahın dış görünüşüyle ilgili değerlendirmesine ihtiyaç duymadığını belirten Frederiksen’in çıkışı kısa sürede dikkat çekti.

Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti

“GÖRÜNÜŞÜMLE İLGİLİ MESAJLARI SAYMAYI BIRAKTIM”

Frederiksen, yaşanan olayın tek bir mesajdan ibaret olmadığını da anlattı. Yıllardır özellikle dış görünüşü hakkında sayısız değerlendirmeyle karşı karşıya kaldığını belirten Danimarka Başbakanı, dişleri, saçlarının yoğunluğu ve burnundaki küçük nokta hakkında yorumlar aldığını, zaman zaman kendisine botoks gibi estetik uygulamaların da önerildiğini ifade etti.

Frederiksen, bu mesajlardan duyduğu rahatsızlığı anlatırken tartışmayı kişisel görünüşünün ötesine taşıdı. İnsanların, özellikle de kadınların, sürekli fiziksel özellikleri üzerinden değerlendirilmesinin gereksiz bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti


Mette Frederiksen, Danimarka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti - Son Dakika

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