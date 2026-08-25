Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölge turizmi ve ulaşımı için kritik öneme sahip Antalya- Alanya Otoyolu Projesi’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 30’a ulaştığını açıkladı. Proje tamamlandığında 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya inerek yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Bölgedeki yoğun araç trafiğini rahatlatmak ve turizm merkezlerine ulaşımı hızlandırmak amacıyla başlatılan Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Sahadaki son duruma ilişkin detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun Antalya ile Alanya arasındaki artan ulaşım talebine neşter vuracağını belirtti.

122 KİLOMETRELİK DEV GÜZERGAH

Projenin teknik detaylarına değinen Bakan Uraloğlu, otoyolun 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda tasarlandığını ifade etti. Güzergâhın Serik Kavşağı’ndan başlayıp Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacağını vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Şerit Yapısı: Ana gövde 3'er şeritli (gidiş-geliş), bağlantı yolları ise toplam 4 şeritli olarak inşa ediliyor.

Kavşaklar: Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak yer alacak.

Tünel ve Viyadükler: Projede 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer alıyor.

SAHADA TEMPO YÜKSEK: YÜZDE 30 İLERLEME SAĞLANDI

Sahadaki mühendislik çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 2 tünelde kazı destekleme işlerinin bittiğini ve nihai beton imalatına geçildiğini belirtti. 16 viyadüğün 15’inde çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, 14 altgeçit, 5 üstgeçit, 6 köprü ve 47 menfezde imalatların devam ettiğini bildirdi.

YILLIK 23,9 MİLYAR LİRALIK DEV TASARRUF

Otoyolun hizmete girmesiyle elde edilecek ekonomik ve çevresel kazanımlara dikkat çeken Uraloğlu, 2,5 saatlik seyahat süresinin 36 dakikaya gerileyeceğini altını çizerek şunları söyledi: "Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca doğayı koruyarak karbon salınımını yıllık 47 bin ton azaltacağız."