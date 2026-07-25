Batı Şeria\'da Şiddet Tırmanıyor

(ANKARA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine gece boyunca saldırılar düzenlerken, Filistinli yetkililer onlarca kişinin gözaltına alındığını ve çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi. Son 24 saatte İsrailli yerleşimciler ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda en az dört Filistinli ve iki İsrailli hayatını kaybederken Avrupa Birliği (AB) bölgede tırmanan şiddetten "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA ve sahadaki yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Eriha'nın güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı, Kalkilya, Ramallah'ın Kubar köyü, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab, Cenin vilayetindeki Yabad, Zababde ve Burkin ile Tulkerim'in güneyindeki Farun köyüne baskınlar düzenledi. İsrail ordusu sabah saatlerinde ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile El-Fara Mülteci Kampı'na operasyon düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı. WAFA, yaklaşık üç saat süren Tubas operasyonunun ardından İsrail güçlerinin kentten çekildiğini bildirdi.

Nablus çevresinde de Tal, Karıyut ve Beyt Furik beldelerine giren İsrail birlikleri, evlerde aramalar yaptı ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında Karıyut'ta bazı evlere göz yaşartıcı gaz atılırken, Nablus'un güneyindeki Urif köyünde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait evlere saldırdığı bildirildi.

NABLUS'TA YAKLAŞIK 50 GÖZALTI

Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, yalnızca Nablus'un güneybatısındaki Tal beldesinde yaklaşık 70 eve baskın düzenledi ve yaklaşık 50 Filistinliyi gözaltına aldı. Nablus Valisi Gassan Dağlas, Katar merkezli El Cezire'ye yaptığı açıklamada son iki gün içinde kentte altı Filistinlinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını veya gözaltına alındığını söyledi. Dağlas, yaşananları "gerçek bir saldırı" olarak nitelendirirken, uluslararası toplumun sessizliğinin bölgedeki şiddeti teşvik ettiğini belirtti.

Öte yandan gece saatlerinde, Nablus yakınlarında dün öldürülen dört Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Tal köyünde dün Filistinliler ile İsrailli yerleşimciler arasında çıkan silahlı çatışmada en az dört Filistinli ile biri asker olmak üzere iki İsrailli hayatını kaybetti. Filistinliler, çatışmaların yerleşimcilerin köye saldırması üzerine başladığını, İsrail ordusu ise Filistinlilerin İsrailli sivillere saldırmasının ardından askerlerin bölgeye sevk edildiğini savundu.

AB'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Avrupa Birliği, Batı Şeria'da son günlerde tırmanan şiddete ilişkin yaptığı açıklamada, gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti. AB açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, son olayların "sahadaki durumun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiği" ifade edildi. Birlik, tüm taraflara gerilimi artırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaları ve tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamaları çağrısında bulundu.