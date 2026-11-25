BBC'nin analiz ettiği Rus hükümeti istatistiklerine göre, 2022'de Ukrayna'da başlayan savaştan bu yana en az 490 bin 334 Rus askeri hayatını kaybetti.Sızdırılan Rusya İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) verileri, Ukrayna'nın topyekün işgalinin Rusya'daki ölüm oranlarını temelden nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.Veriler, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece birkaç gün süreceğini varsaydığı ancak neredeyse beş yıldır devam eden savaşta ödenen yüksek bedeli gösteriyor.Belaruslu Cyberpartisans BY ve Ukraynalı Silent Crow gruplarının gerçekleştirdiği bir siber saldırı sonrasında BBC Rusça, 2021'den Eylül 2026'ya kadar olan 11 milyondan fazla ölüm kaydına erişim sağladı.Rosstat siber saldırıyı kabul etti ancak koruma altındaki herhangi bir bilginin sızdırıldığını reddetti.BBC Rusça, bağımsız Rus yayın kuruluşu Mediazona ile birlikte Rosstat verilerini, işgalin başlangıcından bu yana açık kaynaklardan derlenen askeri ölümler listesiyle karşılaştırdı ve kayıtların %90'ında eşleşme buldu.Kayıtlara göre, 2025 yılında Rusya'da hayatını kaybeden 18-24 yaş arası gençlerin %65'i savaşta öldü. 25-34 yaş arası için bu oran %59'du. Sadece 45-54 yaş arası kişilerde kalp-damar hastalıkları savaştan daha fazla ölüme neden olmuştu.Veriler ayrıca Ukrayna'nın belirli bölgelerindeki kayıpların boyutunu da ortaya koyuyor. Savaş öncesi toplam nüfusu 12.000 olan 10 Ukrayna köyünün kontrolü için yapılan çatışmalarda yaklaşık 20.000 Rus askeri hayatını kaybetti.Donetsk bölgesindeki Bakhmut kasabasının güneyinde bulunan Andriivka adlı küçük bir köy için yapılan çatışmalarda 1.122 Rus hayatını kaybetti. Savaş öncesinde köyde 74 kişi yaşıyordu.Rusya, Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana yaşanan kayıplara ilişkin kamuoyuna açık rakamlar vermiyor. Ayrıca, Rosstat iki yıl önce askeri kayıpların boyutunu ölçmek için kullanılan dış nedenlerden kaynaklanan ölümlerle ilgili verileri yayınlamayı durdurdu.Örneğin, Ukrayna'nın doğusundaki işgal altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Rus ordusunda savaşan askerlerin ölümlerinin yalnızca %70'inin Rosstat dosyalarında kayıtlı olduğu tespit edildi.Yarım milyona yakın rakama nasıl ulaştık?Rosstat veri seti isim içermemekle birlikte yaş, ikamet yeri, ölüm yeri ve ölüm koşullarını içeriyor.Kayıtları öncelikle konuma göre filtreledik ve yalnızca Ukrayna ordusunun giriş yaptığı Ukrayna ve Rusya sınır bölgelerini bıraktık.Ardından, savaş operasyonları sırasında meydana gelen patlamalar veya şarapnel parçaları gibi askeri kaynaklı ölüm nedenlerini açıkça belirten 425 bin 174 kayıt tespit ettik.Bu sayıma siviller de dahil olabileceği için, kadınları ve 18-65 yaş grubunun dışındaki erkekleri filtreledik. Ayrıca, Rusya tarafından işgal edilen dört Ukrayna bölgesinde yaşamış ve ölmüş kişileri, kayıtlarına askeri hizmet belgesi eklenmedikçe, olası sivil olarak değerlendirme dışı bıraktık.İstihdam bilgilerine bakılarak 14 bin 93 kayıt daha tespit edildi ve 51 bin 67 kayıt ise mahkeme kararıyla ölü olarak veri tabanına kaydedildi. Bu durum genellikle bir askerin savaş bölgesinde altı aydan fazla süreyle kaybolması ve cesedinin bulunamaması durumunda yaşanıyor.Yine, Ukrayna ve Rusya'daki savaş bölgelerindeki ölümleri sayarak sivilleri dışladık.BBC Rusça'nın kendi detaylı kayıtlarına göre Rusya'daki kayıplar 290 bin 12'ye ulaştı; bu rakam Mediazona ile birlikte resmi raporlar, sosyal medya, yeni anıtlar ve mezarlar aracılığıyla doğrulandı. Tüm ölümler kamuoyuna açıklanmadığı için gerçek ölüm sayısının her zaman daha yüksek olacağı varsayılıyor.Genel olarak Rosstat veri seti, kendi sayımımızda gözlemlediğimiz eğilimleri doğruluyor.BBC Rusça'nın sızdırılan dosyalara ilişkin analizine göre, savaşın ilk yılında ölenlerin ortalama yaşı 34'tü. 2025 yılına gelindiğinde, esirler ve sözleşmeli askerlerin de katılımıyla bu yaş 40'a yükselmişti (bizim listemize göre 38).Doğu Sibirya'daki Rusya'nın en yoksul bölgelerinden bazıları, kayıpların orantısız derecede büyük bir bölümünü oluşturuyor. Tyva, Buryatya ve Zabaykalsky Krai'den gelen erkeklerin savaşta ölme olasılığı, Moskova ve St. Petersburg gibi en büyük şehirlerin sakinlerine göre 20-25 kat daha fazla.

Çoğu bölgede, Rosstat verilerine dayalı ölüm dağılımı, BBC'nin listesindeki dağılımdan yalnızca birkaç ondalık puan kadar farklılık gösteriyor.Rosstat dosyalarına ilişkin analizimize göre, Rusya için savaşırken ölenler arasında en az 5.017 yabancı uyruklu bulunuyor; bunların 1.031'i Özbek, 720'si ise Tacik. Sivilleri dahil etmemek için Ukraynalıları bu sayıma dahil etmedik.Bu, muhafazakar bir tahmin çünkü veritabanında çifte vatandaşlar Rus olarak listelenmiş bulunuyor ve 2024'te Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırısını püskürtürken ölen Kuzey Korelilerden bahsedilmiyor.BBC, Pyongyang'da yeni inşa edilen bir anıtın uydu görüntülerini ve resmi fotoğraflarını analiz ederek orada ölen 2.304 Kuzey Koreli askeri tespit etti.Sızdırılan Rus istatistikleri eksik olabilir ancak BBC Rusça'nın kendi çalışmalarıyla birlikte ele alındığında önemli oldukları görülüyor. Askeri uzmanlar, açık kaynaklardan elde edilen BBC'nin 290 bin 12 rakamının, gerçek ölüm sayısının (527 bin 295 ile 644 bin 471 arasında) %45-55'ini yansıtabileceğini tahmin ediyor.Dört yıl on aydır süren bir savaşta, bu rakamlar Rusya için, 1989'da sona eren Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki savaşıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek.Ukrayna'nın kayıpları en son Temmuz 2026'da Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yaklaşık 50.000 olarak açıklanmıştı, ancak anonim UA Losses web sitesinin açık kaynaklara dayalı başka bir listesi bu rakamı 115 bin 952 olarak belirtiyor.Habere Ilya Barabanov ek verilerle katkıda bulundu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .