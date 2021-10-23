Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar

Belarus'un otokrat lideri Alexander Lukaşenko bu yılın başında AB'yi, "Göçmenlerin ve uyuşturucu kaçakçılarının AB üye ülkelerine geçişlerini artık durdurmayacağım" diye tehdit etmişti. Lukaşenko, 2020'deki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası protestolara müdahale ettiği, muhalifleri hapse attığı ve son olarak bir RyanAir uçağını muhalif bir gazeteciyi taşıdığı için zorla indirdiği gerekçesiyle ardı ardına gelen AB yaptırımlarına tepkiliydi.

MART AYINDA SİNYALİ VERMİŞLERDİ

Göçmen akınıyla mücadele eden Litvanya'daki yetkililer ise işaretlerin mart ayından bu yana geldiğini söylüyor. BBC'ye konuşan Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Kestutis Lancinskas, " Irak'tan gelecek turistler için vize süreçlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledikleri anda aslında bunun mesajı verilmişti" diyor.

SINIRDAN KOLAYLIKLA GEÇİŞ YAPIYORLAR

Artık Akdeniz üzerinden zorlu ve tehlikeli bir bot yolculuğuna çıkmaktansa, göçmenler Belarus'a uçakla giderek oradan arabayla sınıra ulaşıyor. Sınırdan da kolaylıkla AB üyesi olan Polonya, Litvanya veya Letonya'ya geçiş yapıyor. Sadece temmuz ve ağustos aylarında Litvanya, 2020'nin toplamında olandan 50 kat fazla göçmen kayda geçirdi.

BİRÇOĞU LİTVANYA'DA YAKALANDI

Belarus'un kuzeybatıdaki telsiz ve korumasız Litvanya sınırını, ağustos ayı sonunda 4 bin göçmen geçmişti. Bazıları yolculuğa devam edip Batı Avrupa'ya ulaşmış olsa da birçoğu bu ülkede yakalandı. Şimdi hepsi göçmen gözaltı merkezlerinde tutuluyor ve yetkililerin gelecekleriyle ilgili bir karar vermesini bekliyor. Bunların arasında çok az sayıda kişiye iltica hakkı verilse de; aralarında hiçbir Iraklı ya da Suriyeli yok.

SONRADAN CEZAEVİNE ÇEVRİLEN BİR YERE KAPATILDILAR

Litvanya'nın batısındaki Kybartai'de 670'ten fazla göçmen, sonradan cezaevine çevrilen bir yere kapatıldı. Yetkililerin, burayı olabildiğince yaşanabilecek bir hale getirmeye çalıştıklarını söylüyor. Buradan önce göçmenler, çadır kentte gözaltında tutuluyordu.

LİTVANYA'DAN YAPILAN ÇAĞRILAR YANITSIZ KALDI

Litvanya'ya göçmen akını, ülkenin AB'nin sınır kontrol kuruluşu Frontex'le işbirliği yaparak sınır güvenliğini artırması sonrası azaldı. Litvanya Devlet Sınır Güvenlik Hizmetleri'nden Vytautas Kuodis, "Eskiden yasa dışı göçmenlerle ilgili gerçekten çok iyi bir iletişimimiz vardı" diyor. Ancak bu işbirliği yazın sona erdi. Litvanya'dan yapılan çağrılar yanıtsız kaldı.

BELARUS İDDİLARI REDDEDİYOR

Her gün onlarca göçmen hâlâ Litvanya sınırından geçmeye çalışsa da, Belarus'tan gelen göçmenlerin rotası büyük oranda Polonya'ya kaydı. Lukaşenko ülkesinin sınırlarını açtığından beri kaç göçmen Minsk üzerinden Avrupa'ya ulaştı, bunu bilmek zor. Ancak Belarus, iddiaları reddediyor. Sınırlardaki durum için AB ülkelerini ve Batılı politikacıları suçluyor.

EN AZ 10 BİN GÖÇMEN GÖZALTI MERKEZLERİNDE TUTULUYOR

Şu an en az 10 bin göçmen Baltık ülkelerinde, Polonya ve Almanya'da gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Çoğu için bu durum, çok acı veren çileli bir duruma dönüştü. Çünkü yolculuk çok masraflı bir zaman ve para kaybına; bazıları için de can kaybına yol açmış durumda.

Son göçmen akınından etkilenen ülkeler, daha sıkı kontrol çağrıları yapıyor. Ancak şimdiye kadar Lukaşenko'nun geri adım attığına dair bir işaret yok.