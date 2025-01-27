Belarus\'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimini Lukaşenko Kazandı

Dünya

BELARUS'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 86,82'sini alarak kazandı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yüzde 85,7 katılımın olduğu seçimi Cumhurbaşkanı Lukaşenko, geçerli oyların yüzde 86,82'sini alarak kazandı.

Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3,21, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2,02, bağımsız aday olan iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,86, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1,74 oy aldı.