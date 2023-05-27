Benzin istasyonundan son 40 dolarıyla bilet alan adam milyoner oldu

Michael Schlemmer kartı kazıdığında, oyunun 1 milyon dolarlık büyük ödülünü kazanacağını gösteren sembol ortaya çıktı. Kazandığına inanamayan Schlemmer, kazandığını doğrulatmak için mağazaya geri döndü.

BOZUK PARALARI DEĞERLENDİRMEKİSTEDİ

Bir kazı kazan kartında 1 milyon dolar kazanan Schlemmer, kartı sadece benzini tükendiği ve biraz bozuk parası olduğu için aldığını belirtti.

YENİ BİR ARABA ALMAYI PLANLIYOR

Kazancını almak için Kentucky Lottery merkezine giden Schlemmer, toplu ödeme seçeneğini tercih etti ve vergilerden sonra 616 bin dolarlık bir kazanç elde etti. Şanslı adam şimdi yeni bir araba almayı planlıyor ve kalan parayı biriktirecek.

MAĞAZA DA ÖDÜL ALACAK

Biletin satıldığı Convenient Food Mart mağazası da kazanan bileti sattığı için 8.620 dolarlık bir ödül alacak.