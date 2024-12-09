Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhalif güçlerin 27 Kasım'da ülke genelinde başlattıkları operasyonun ardından sona erdi. Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
Esad ailesinden kendini ülkeden dışarı atamayanlar da oldu. Onlardan birisi de Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad'dı. Kuzen Esad, Lazkiye'de halk tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalık, Süleyman Hilal Esad'ı şehrin meydanında asarak idam etti. O anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Beşar Esad'ın kuzenini şehrin meydanında astılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)