Beşar Esad\'ın kuzenini şehrin meydanında astılar

Dünya

"Başlarım sizin Esad\'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı

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Esad\'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran\'dan açıklama var

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhalif güçlerin 27 Kasım'da ülke genelinde başlattıkları operasyonun ardından sona erdi. Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN KUZENİNİ MEYDANDA İDAM ETTİLER

Esad ailesinden kendini ülkeden dışarı atamayanlar da oldu. Onlardan birisi de Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad'dı. Kuzen Esad, Lazkiye'de halk tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalık, Süleyman Hilal Esad'ı şehrin meydanında asarak idam etti. O anlar kameraya yansıdı.