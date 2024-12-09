Beşar Esad'ın kuzenini şehrin meydanında astılar - Son Dakika
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Dünya

Beşar Esad'ın kuzenini şehrin meydanında astılar

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Silahlı muhalif güçlerin rejimi devirdiği Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad, Lazkiye'de şehir meydanında idam edildi.

09.12.2024 23:19
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhalif güçlerin 27 Kasım'da ülke genelinde başlattıkları operasyonun ardından sona erdi. Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN KUZENİNİ MEYDANDA İDAM ETTİLER

Esad ailesinden kendini ülkeden dışarı atamayanlar da oldu. Onlardan birisi de Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad'dı. Kuzen Esad, Lazkiye'de halk tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalık, Süleyman Hilal Esad'ı şehrin meydanında asarak idam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Beşar Esad\'ın kuzenini şehrin meydanında astılar

Beşşar Esed, Lazkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beşar Esad'ın kuzenini şehrin meydanında astılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Bal:
    Bir barbar gitti başka bir barbar geldi 32 21 Yanıtla
  • Hasan Dezen:
    Tam işid bunlar ya topluma böyle örnek olscaklar işte??? 23 20 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Canilik. Alkışa devam mı? 13 11 Yanıtla
  • Hasan Dezen:
    Turiyenin yeni komşu su işte işid ?? 11 10 Yanıtla
  • Hasan Dezen:
    Barbar deyinca işte tırkiyenin yeni komşusu??? 5 4 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    BUNLAR DA IŞIT ÇIKTI AMERİKA DEĞİŞİR ŞİMDİ 1 4 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Biri Türkçe o... Ç.. Esat mı dedi bana mı öyle geldi :) 1 2 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Hakedene hakkını vereceksin. Yıllarca günahsızları yeraltında hapislerde tutup göz yumdunuz. Ateşiniz bol olsun 1 0 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    helal Esed gitti esedler geldi ama İsrail kucağına düştünüz filsitinden beter olucaksinjz 1 0 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    Saddam gittiğinde Irak halkı çok aradı saddamı umarım bunlarda esadı aramazlar. Yıllardır düşmeyen Suriye nasıl 1 haftada düştü o da ayrı bir soru işareti. İşin içinde israil amerika varsa ve yeni Suriye bunlara uşaklık yapacaksa bu yangın Türkiye ye de sıçramaz inşallah. 0 1 Yanıtla
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