(ANKARA) - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerleşim yerlerine dün gece düzenlediği saldırıda 40 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerleşim yerlerini dün gece bombaladı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail saldırısında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 40 kişinin yaşamını kaybettiğini, 80 kişinini de yaralandığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Beyt Lahya'da İsrail Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
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