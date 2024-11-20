Biden, Ukrayna'ya Kara Mayını Gönderecek - Son Dakika
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Biden, Ukrayna'ya Kara Mayını Gönderecek

Biden, Ukrayna\'ya Kara Mayını Gönderecek

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını sağlamasına onay verdi.

20.11.2024 10:47
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi.

Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor.

İsmini gizli tutan ABD savunma yetkilisi, mayınların yakında Ukrayna'ya teslim edilebileceğini, Washington'ın bu mayınların Ukrayna topraklarında kullanılmasını beklediğini aktardı.

ABD'nin sağlayacağı bu mayınlar, belirli bir süre için aktive edilerek kullanılıyor ve kalıcı olarak kullanılamıyor.

ABD'li yetkili ayrıca Ukrayna'nın bu mayınları, yoğun yerleşim bölgelerinde kullanmamayı da taahhüt ettiğini kaydetti.

Biden'ın bu kararı, Pazar günü Washington'ın Ukrayna'ya, ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeleri Rusya'da hedeflere karşı kullanma izni vermesinden sonra geldi.

Ukrayna dün ilk kez, ABD'nin sağladığı bu füzeleri Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanmıştı.

Ukrayna ve Rusya arasında gece boyunca karşılıklı drone saldırıları gerçekleştirildiği de bildirildi.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği de "20 Kasım'da ciddi bir hava saldırısı ihtimali olduğu" bilgisinin alınmasının ardından geçici olarak kapatıldı.

Büyükelçilik açıklamasında burada çalışanlara sığınağa gitme talimatı verildiği belirtildi. Ayrıca ABD vatandaşlarına da hava saldırısı uyarısı duyduklarında sığınaklara gitmeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin uzun menzilli füze kararı

Pazar günü Washington'ın izin vermesinden bir gün sonra Ukrayna ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzelerle saldırmıştı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) kullanıldığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dün sabah Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı ATACMS füzesi kullandığını, bunlardan beşinin imha edildiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 zirvesinde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.

Kaynak: BBC

Joe Biden, Ukrayna, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Ukrayna'ya Kara Mayını Gönderecek - Son Dakika

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