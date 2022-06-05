Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları - Son Dakika
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Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları

05.06.2022 17:12
Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları

Bilim insanları, olası bir küresel felakete karşı hazırlıklara başladı. İki bilim insanı tarafından tarafından yapılan çalışmada, olası bir felakette sığınakların nerelere kurulması gerektiğine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Bilim insanları, küresel bir felakette uzaya kaçmak yerine dünyada sığınak kurulması gerektiğini söylüyor.

Dünyada son dönemde baş gösteren salgın hastalıklar ve küresel gıda krizi, insanları korkutmaya devam ediyor. Her ne kadar çok sık dillendirilmese de bilimcamiası olası bir küresel felakete karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

İNSANIN NASIL HAYATTA KALACAĞINI ARAŞTIRDILAR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre iki bilim insanı, yayımladıkları yeni makalede insanların küresel felaketler karşısında nasıl hayatta kalabileceğini irdeledi.

GÜVENLİ SIĞINAKLARIN İZOLE YERDE OLMASI GEREKMİYOR

Kovid-19 salgınının örneklendiği makalede küresel felaketler karşısında inşa edilecek güvenli sığınakların izole veya egzotik yerlerde olması gerekmediği sonucuna varıldı.

GENEL İNANÇ, İZOLE YERLERE İNŞA EDİLMESİ YÖNÜNDE

Ölümcül bir pandemi veya başka bir küresel felaket söz konu su olduğunda insanlığı kurtarmak için ortaya atılan öneriler genellikle izole bölgelerde sığınak inşa edilmesini öngörüyor.

SIĞINAKLAR UZAYDA TASVİR EDİLİYOR

Hem araştırmalarda hem de bilimkurguda bu tür sığınaklar yeraltında, su altında, uzayda veya uzak bir adada tasvir ediliyor.

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SON DAKİKA: Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları - Son Dakika
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