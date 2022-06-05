Dünyada son dönemde baş gösteren salgın hastalıklar ve küresel gıda krizi, insanları korkutmaya devam ediyor. Her ne kadar çok sık dillendirilmese de bilimcamiası olası bir küresel felakete karşı hazırlıklarını hızlandırdı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre iki bilim insanı, yayımladıkları yeni makalede insanların küresel felaketler karşısında nasıl hayatta kalabileceğini irdeledi.
Kovid-19 salgınının örneklendiği makalede küresel felaketler karşısında inşa edilecek güvenli sığınakların izole veya egzotik yerlerde olması gerekmediği sonucuna varıldı.
Ölümcül bir pandemi veya başka bir küresel felaket söz konu su olduğunda insanlığı kurtarmak için ortaya atılan öneriler genellikle izole bölgelerde sığınak inşa edilmesini öngörüyor.
Hem araştırmalarda hem de bilimkurguda bu tür sığınaklar yeraltında, su altında, uzayda veya uzak bir adada tasvir ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları - Son Dakika