BM'den Lübnan için Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

BM'den Lübnan için Acil Yardım Çağrısı

BM\'den Lübnan için Acil Yardım Çağrısı

BM, Lübnan'daki 400 bin yerinden edilen kişi için 33 milyon dolar yardım talep etti.

03.10.2024 15:37
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan'da yerinden edilen 400 bin kişi için acil durum çağrısı başlattı.

BM Uluslararası Göç Örgütü, gelecek üç ay içinde krizden etkilenen 400 bin kişiye yardım etmek için yaklaşık 33 milyon ABD doları toplamak amacıyla acil durum çağrısı başlattı.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, yaşanan büyük krizin, acil eylem gerektirdiğini belirterek, "Koşullar son derece zor ve ihtiyaçlar çok büyük. Uluslararası topluluğa, yerinden edilmiş ailelerin güvenliğini ve onurunu sağlamak için gereken kaynakları sağlama çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Beyrut Ofisi Direktörü Mathieu Luciano ise gerektiğinde daha fazla insana yardım etmek için ölçeği büyütmeye hazır olduklarını ifade ederek, "Çağrımız, Lübnan'daki müdahale çabalarını büyütmek için BM kuruluşları ve insani yardım kuruluşlarıyla daha büyük koordineli çabaların bir parçasıdır" diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı günden itibaren Lübnan'da 1,600 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Sivil Toplum, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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