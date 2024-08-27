BM Genel Sekreteri Guterres: Deniz seviyesi yükselişi insan yapımı bir kriz - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Deniz seviyesi yükselişi insan yapımı bir kriz

BM Genel Sekreteri Guterres: Deniz seviyesi yükselişi insan yapımı bir kriz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pasifik ülkesi Tonga'ya yaptığı ziyarette deniz seviyesinin yükseldiğini ve bunun insan yapımı olduğunu belirtti. Guterres, dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmeye çağırdı.

27.08.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Pasifik ülkesi Tonga'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki açıklamasında, deniz seviyesinin yükseldiğini ve bunun insan yapımı olduğunu belirtti. Guterres, "Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'e (acil durum sinyali) cevap vermelidir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tonga'da Pasifik liderleriyle görüştüğü toplantının ardından yaptığı konuşmada, dünya liderlerini küresel emisyonları önemli ölçüde azaltmaya, fosil yakıtları hızla kullanımdan kaldırmaya ve insanları mevcut ve gelecekteki risklerden korumak için iklim adaptasyonu yatırımlarını büyük ölçüde artırmaya çağırdı. Guterres ayrıca Pasifik'teki iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir araştırmayı açıklayarak, bölgenin deniz seviyesinde ve deniz sıcaklığındaki artışının küresel ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Guterres, "Bu çılgınca bir durum: yükselen denizler tamamen insanlığın yarattığı bir kriz. Yakında neredeyse hayal bile edilemeyecek bir ölçeğe ulaşacak ve bizi güvenliğe geri götürecek bir cankurtaran botu olmayacak. Ama Pasifik'i kurtarırsak, kendimizi de kurtarırız. Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'a cevap vermelidir. Bugünkü raporlar, Güneybatı Pasifik'teki deniz seviyelerinin küresel ortalamadan daha fazla yükseldiğini, bazı yerlerde son 30 yıldaki küresel artışın iki katından fazla arttığını doğruluyor. Pasifik adaları benzersiz bir şekilde korunaklı, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı kıyıdan 5 kilometre uzaklıkta yaşıyor ve altyapının yarısı denize 500 metre uzaklıkta bulunuyor" dedi.

Guterres ayrıca 2023 yılında Pasifik'te çoğunluğu fırtına veya sellerle ilgili olmak üzere 34 'tehlikeli olay' bildirildiğini ve bunların 200'den fazla ölüme yol açtığını ve bölgedeki 25 milyondan fazla insanı etkilediğini ifade etti. Genel Sekreter Guterres küresel sıcaklık artışına da dikkat çekerek, ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasının, dünyaya 'Grönland ve Batı Antarktika buzullarının geri döndürülemez çöküşünü ve beraberinde getireceği felaketleri önleme' konusunda mücadele şansı vereceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Antonio Guterres, Tonga, Dünya, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: Deniz seviyesi yükselişi insan yapımı bir kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Deniz seviyesi yükselişi insan yapımı bir kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement