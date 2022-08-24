Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

24.08.2022 20:49
Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

Bolivya'daki Juana Azurduy de Padilla okulunda cinsellik eğitmeni olarak görev yapan bir kadın, ders amacıyla erkek öğrencilerinden prezervatif içerisinde sperm istedi. Ancak öğretmenin talebi, velilerden büyük tepki gördü.

Bolivya bir öğretmen, ders amacıyla erkek öğrencilerinden sınıfa kendi spermlerini getirmelerini istedi. Öğrencilerden birinin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından ise resmen ortalık karıştı.

YÖNETİME ŞİKAYET ETTİLER

Veliler, öğrencileri mastürbasyon yapmaya teşvik ettiği gerekçesiyle öğretmeni okul yönetimine şikayet etti. Okul yönetimi de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

"DERDİM NE KADAR YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTİ"

María Inés Peredowadlı öğretmen ise velililerin kendisine haksız suçlamada bulunduğu belirterek, "Amacım spermin dışarıda kaç saat yaşadığını onlara canlı olarak göstermekti. Bu yapılanların haksızlık olduğunu düşünüyorum, tek derdim eğitim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Ders Notları, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 20:49:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement