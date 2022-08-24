Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

Bolivya bir öğretmen, ders amacıyla erkek öğrencilerinden sınıfa kendi spermlerini getirmelerini istedi. Öğrencilerden birinin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından ise resmen ortalık karıştı.

YÖNETİME ŞİKAYET ETTİLER

Veliler, öğrencileri mastürbasyon yapmaya teşvik ettiği gerekçesiyle öğretmeni okul yönetimine şikayet etti. Okul yönetimi de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"DERDİM NE KADAR YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTİ"

María Inés Peredowadlı öğretmen ise velililerin kendisine haksız suçlamada bulunduğu belirterek, "Amacım spermin dışarıda kaç saat yaşadığını onlara canlı olarak göstermekti. Bu yapılanların haksızlık olduğunu düşünüyorum, tek derdim eğitim" ifadelerini kullandı.