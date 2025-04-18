Boupendza\'nın Ölümünde Cinayet Şüphesi Yok

ÇİN polisi, Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı belirtildi.

Çin'in Zhejiang FC takımında forma giyen Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Çin polisinden yapılan açıklamada, bölgede olaya şahit olan kişilerin, 16 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sularında olayı polise ihbar ettiği, Boupendza'nın yaralı olarak hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı ve oyuncunun kiraladığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Konuyla ilgili ceza davası açılmayacağı ifade edildi.