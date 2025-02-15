Brezilya, ABD\'nin Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergisine Tepki Gösterdi

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BREZİLYA Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki göstererek, "Ticari olarak karşılık vereceğiz" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini ifade etti. Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" ifadelerini kullandı.