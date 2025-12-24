Brezilya\'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

Brezilya'da evinin yakınındaki nehre düşen 2 yaşındaki bir kız çocuğu, piranaların saldırısına uğrayarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, ülkede pirana tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Korkunç trajedi, Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Coari kenti yakınlarında meydana geldi. Clara Vitoria isimli küçük çocuk, ailesiyle birlikte yaşadığı ve nehir üzerinde bulunan yüzen bir yapıda, olmaz denilen bir kazaya kurban gitti.

NEHRE DÜŞTÜ, AİLESİ KISA SÜREDE FARK ETTİ

Daily Mail'in haberine bilgilere göre Clara, suya düşmesini engelleyecek herhangi bir çit veya korkuluk bulunmayan evin dışında dolaştığı sırada, üzerinde olduğu yapının üzerindeki bir boşluktan nehre düştü. Bir süre sonra kızlarının ortadan kaybolduğunu fark eden anne ve baba, durumu anlayarak hemen nehre girdi.

Yaklaşık beş dakika süren arama sonucunda küçük Clara sudan çıkarıldı ancak minik kız hayatını kaybetmişti.

YARALARININ ÇOĞU BOYUN BÖLGESİNDE

Yetkililer, büyük bölümünü minik kızın boyun bölgesinde olan yaraların pirana saldırısı sonucu oluştuğunu açıkladı. Olay yerinde çit ya da korkuluk bulunmadığı, bölgenin ileride yapılması planlanan bir duş alanı için boş bırakıldığı ifade edildi.

Clara Vitoria'nın cansız bedeni, adli tıp incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülürken, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

PİRANA SALDIRILARI BÖLGEDE ENDİŞE YARATIYOR

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Brezilya'da 2023 yılında en az 8 kişi pirana saldırıları sonucu yaralanmış, saldırılarda kurbanların ciddi ve kanlı yaralar aldığı bildirilmişti. Son yaşanan olay, bölgede piranaların oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.