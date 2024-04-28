Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı - Son Dakika
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Dünya

Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı

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Brezilya'da zengin bir iş insanın oğlu, kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla başka bir araca çarparak 52 yaşındaki Ornaldo Viana'nın ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen annesi tarafından kaçırılan ve alkol testi yapılamayan genç tepkiler üzerine 3 gün sonra polise teslim oldu. Alkol testi temiz çıkan genç yaklaşık 100 bin TL kefaletle serbest kaldı. Yaşanan olay akıllara yazar Eylem Tok ve oğlunun hikayesini getirdi.

28.04.2024 07:55  Güncelleme: 08:00
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İstanbul'da geçen ay yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu ABD'ye kaçmıştı. Büyük tepki çeken olayı anımsatan bir kaza da Brezilya'da gerçekleşti.

ANNESİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

31 Mart gecesi 02.00 sıralarında Sao Paulo kentinde Sastre Filho (24), kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla başka bir araca çarptı. Diğer araçtaki Ornaldo Viana (52) öldü. Babası zengin bir iş adamı olan Filho, olay yerine gelen annesi Daniela Cristina Andrade tarafından kaçırıldı. Sürücüye alkol testi yapılamadı.

Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı

"ÖLEN KİŞİNİN AİLESİNE YARDIM ETMEK İSTİYOR"

Filho'nun avukatı, "Ceza alması için alkollü olduğunu kanıtlamaları lazım. Kendisi ölen kişinin ailesine yardım etmek istiyor. Ancak karşı taraf görüşme talebimizi kabul etmedi" dedi.

Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı

KEFALETLE SERBEST KALDI

Filho tepkiler üzerine kazadan 3 gün sonra teslim oldu. Yapılan alkol testi temiz çıktı. Filho 500 bin real (yaklaşık 100 bin TL) kefaletle serbest kaldı.

Brezilya\'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı

Sao Paulo, Eylem Tok, Brezilya, trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fayton Faytoncu: Demekki birtek bizim ülkemizde olmuyormus haksizlik paran varsa acamacayin kapi yoktur . Adam kumarhaneden cikiyor birini olduruyor 3 gun sonra 100 bin tl ödüyorlar serbest kaliyor. Ucuza kapatmis bir insanin canini alma bedeli 100 bin tl … 11 2 Yanıtla
    Enver Üçar: heryerde aynıdır fakır fakır dır zengin zengin cografyalar farklı olsada kaderler aynıdır 1 0
  • URAT M: bir tek bizde olmuyormuş demek ki. 6 2 Yanıtla
  • Tarık yücel: Sağlam bı avukat tutsun. ne alırsan yarı yarıya desin , orda yada burda farketmez seni sağlam savunan biri olunca bak bakalım neler oluyor. bakmayın öyle 100 bin kefalet sonuca. 1 0 Yanıtla

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