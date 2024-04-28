Brezilya\'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı

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İstanbul'da geçen ay yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu ABD'ye kaçmıştı. Büyük tepki çeken olayı anımsatan bir kaza da Brezilya'da gerçekleşti.

ANNESİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

31 Mart gecesi 02.00 sıralarında Sao Paulo kentinde Sastre Filho (24), kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla başka bir araca çarptı. Diğer araçtaki Ornaldo Viana (52) öldü. Babası zengin bir iş adamı olan Filho, olay yerine gelen annesi Daniela Cristina Andrade tarafından kaçırıldı. Sürücüye alkol testi yapılamadı.

"ÖLEN KİŞİNİN AİLESİNE YARDIM ETMEK İSTİYOR"

Filho'nun avukatı, "Ceza alması için alkollü olduğunu kanıtlamaları lazım. Kendisi ölen kişinin ailesine yardım etmek istiyor. Ancak karşı taraf görüşme talebimizi kabul etmedi" dedi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Filho tepkiler üzerine kazadan 3 gün sonra teslim oldu. Yapılan alkol testi temiz çıktı. Filho 500 bin real (yaklaşık 100 bin TL) kefaletle serbest kaldı.