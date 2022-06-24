Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı

Brezilya'da bir bankanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Elinde silahla bankayı soymaya gelen hırsız, o esnada silahına hızlıca davranan güvenlik görevlisi tarafından vuruluyor. İşte ne oluyorsa o andan itibaren oluyor. Boynundan yaralanan hırsız, ciddi kan kaybı yaşamasına rağmen sağa sola ateş etmeye devam ediyor. Bir süre o şekilde koşuşturan hırsız, bankadan çıkmak istediği esnada kapıya yığılıp kalıyor. Film sahnelerini aratmayan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.