Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı - Son Dakika
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Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı

24.06.2022 11:28

Brezilya'da yaşanan bir banka soygunu nefesleri kesti. Soyguncunun silah çektiği sırada anlık bir refleksle soyguncuyu vuran güvenlik görevlisi, soygunu engellerken kendi canını da kurtardı. Vurulmasının ardından bir süre daha siper alıp ateş etmeye çalışan soyguncu, ciddi kan kaybı yaşayarak bankanın giriş kapısında öldü. Film sahnelerini aratmayan o anlar bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya'da bir bankanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Elinde silahla bankayı soymaya gelen hırsız, o esnada silahına hızlıca davranan güvenlik görevlisi tarafından vuruluyor. İşte ne oluyorsa o andan itibaren oluyor. Boynundan yaralanan hırsız, ciddi kan kaybı yaşamasına rağmen sağa sola ateş etmeye devam ediyor. Bir süre o şekilde koşuşturan hırsız, bankadan çıkmak istediği esnada kapıya yığılıp kalıyor. Film sahnelerini aratmayan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Brezilya, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı - Son Dakika
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