Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor

Hint okyanusunda araştırma yapan İspanyol bilim insanı Mario Lebrato tarafından ilginç görüntüler paylaşıldı. Lebrato'nun paylaştığı görüntülerde, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam eden bir köpek balığı yer alıyor.

"ZOMBİ" İSMİNİ TAKTILAR

Lebrato'nun kaydettiği köpek balığına "Zombi" ismini taktılar. Bu görüntüleri değerlendiren Lebrato, köpek balığının saldırıya uğramasına rağmen avlanmaya devam etmesini ve vücudunun yarısı olmadan yaşamasını "İnanılmaz" olarak değerlendirdi.