Bulgaristan ve Romanya Schengen\'e Katıldı

BULGARİSTAN ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılması yönünde alınan karar, uygulamaya geçti.
Bulgaristan ve Romanya'nın AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen bölgesine katılması yönünde 12 Aralık 2024'te alınan karar, uygulamaya geçti. Schengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.
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