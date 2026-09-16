Cambridge araştırması, kitap okumanın Alzheimer riskini yüzde 33 azalttığını ortaya koydu - Son Dakika
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Cambridge araştırması, kitap okumanın Alzheimer riskini yüzde 33 azalttığını ortaya koydu

Cambridge araştırması, kitap okumanın Alzheimer riskini yüzde 33 azalttığını ortaya koydu
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İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın 55 yaş ve üzeri bireylerde Alzheimer riskini yüzde 33 azalttığını gösterdi.

YENİ bir araştırma, düzenli kitap okumanın stresi düşürürken ileri yaşlarda Alzheimer ve demans riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demans ile Alzheimer riskini yaklaşık üçte bir oranında azalttığını ortaya koydu.

Çalışmada, çocukluktan ileri yaşlara kadar on binlerce kişinin bilişsel ve nörolojik verileri incelendi. Analizlerde, erken yaşta kitap okuma alışkanlığı edinen çocukların dikkat, hafıza ve akademik başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu, ekran başında daha az zaman geçirerek uyku kalitelerini artırdıkları belirlendi.

'ALZHEIMER RİSKİNİ YÜZDE 33 AZALTIYOR'

Araştırma sonucunda okumanın yaşlılık döneminde bilişsel gerilemeye karşı güçlü bir kalkan oluşturduğu kaydedildi. 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6 bin kişinin beş yıl boyunca takip edildiği verilerde, düzenli kitap, gazete ve dergi okuyan bireylerde zihinsel zayıflama ihtimalinin belirgin şekilde düştüğü, Alzheimer riskinin ise yüzde 33 azaldığı tespit edildi.

'BEŞ DAKİKALIK OKUMA STRESİ YÜZDE 20 DÜŞÜRÜYOR'

Beyin görüntüleme taramalarında, kitap okuma eyleminin beynin hafıza, öğrenme ve duygu kontrolünü yöneten kortikal bölgelerindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiği saptandı.

Araştırmacılar ayrıca kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece beş dakikanın bile stres seviyesini yüzde 20'ye kadar düşürebildiğine dikkat çekerek; kitap kulüpleri veya aile içi ortak okuma etkinliklerinin bilişsel faydaları daha da artırdığını bildirdi.

Kaynak: DHA

İngiltere, Cambridge, Edebiyat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cambridge araştırması, kitap okumanın Alzheimer riskini yüzde 33 azalttığını ortaya koydu - Son Dakika

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