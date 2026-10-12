CDA Başkanı Radtke, hükümetin kaygılara yanıtsızlığının AfD'ye yarayacağını söyledi - Son Dakika
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CDA Başkanı Radtke, hükümetin kaygılara yanıtsızlığının AfD'ye yarayacağını söyledi

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CDA Başkanı Radtke, hükümetin kaygılara yanıtsızlığının AfD\'ye yarayacağını söyledi
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CDA Başkanı Dennis Radtke, Başbakan Friedrich Merz'in reform politikalarını eleştirerek hükümetin vatandaşların kaygılarına yanıt veremediğini savundu. Radtke, bunun aşırı sağcı AfD'ye yarayabileceği uyarısında bulundu; sağlık reformunun tasarruf odaklı olmasını da eleştirdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin sosyal kanadı (CDA)'dan, Başbakan Friedrich Merz'in reform politikalarına eleştiri geldi. CDA Başkanı Dennis Radtke, hükümetin vatandaşların beklentilerini karşılayamamasının aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti ( AfD)'ye yarayabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin sosyal kanadı, Başbakan Friedrich Merz'in reform politikalarını eleştirerek, hükümete politika değişikliği çağrısında bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin sosyal kanadı (CDA) Başkanı Dennis Radtke, hükümetin vatandaşların ekonomik ve sosyal kaygılarına yeterince yanıt veremediğini savunarak, bu durumun aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin güçlenmesine zemin hazırladığını söyledi.

Reformların toplumda yalnızca tasarruf ve harcamaları kısma politikaları olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Radtke, özellikle sağlık reformunun tasarruf odaklı olmasını eleştirdi. Emeklilik reformuna ise olumlu yaklaştığını ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin  yalnızca muhafazakar ve ekonomik açıdan liberal bir çizgiye yönelmesini de eleştiren Radtke, kutuplaşmayı artıran politikaların AfD'ye yarayacağını belirtti. Radtke, CDU'nun farklı toplumsal kesimlerin çıkarlarını uzlaştırması ve vatandaşların güvenini yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

Partinin geçmişte verdiği bazı sözleri yerine getirmediğine de dikkati çeken Radtke, hükümetin halkın beklentilerini daha iyi anlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
PartilerPolitikaDünyaSon Dakika

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