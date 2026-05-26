Cem Özdemir: AfD'nin Yükselişi Hükümet Tartışmalarından

26.05.2026 10:12
Baden-Württemberg Başbakanı Özdemir, federal hükümetin tartışmalarının AfD'yi güçlendirdiğini belirtti.

Haber: İlhan BABA

(STUTTGART) – Almanya'nın Baden Würtenberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, federal hükümetin sürekli kamuoyu önünde yaşadığı tartışmaların aşırı sağcı Alternative für Deutschland AfD)'yi güçlendirdiğini belirterek, "Devlet engel değil, çözüm üretmeli" dedi.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, Almanya'da aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD) partisinin yükselişinden federal hükümeti sorumlu tuttu. Özdemir, Berlin'de uzun süredir devam eden siyasi tartışmaların AfD'ye destek sağladığını belirterek, "Bu AfD teşvik programı derhal sona ermeli" dedi.

Alman basınına konuşan Özdemir, özellikle Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile  Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den oluşan federal koalisyon hükümetini eleştirdi. Hükümet ortaklarının kamuoyu önünde sürekli birbirleriyle tartışmasının seçmen güvenini zedelediğini söyleyen Özdemir, "Bir hükümet dışarıya karşı tek ses olmalı. İçeride konuşulanlar mutfakta kalmalı, kamuoyu önünde değil" ifadelerini kullandı.

Göç politikası konusunda da özeleştiri yapılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, halkın güvenlik ve düzensiz göç konularındaki kaygılarının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Özdemir, "İnsanların sorun olarak gördüğü meseleleri hafife alamayız. Halk festivalleri, tren istasyonları veya yüzme havuzlarındaki durumlar hakkında konuşulmalı" dedi.

AfD seçmenlerinin kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Vatandaşlar kullandıkları bazı kelimeler nedeniyle hemen dışlanmamalı. Siyaset son yıllarda insanların korku ve endişelerinin üzerinden adeta silindir gibi geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen AfD'ile herhangi bir siyasi iş birliğini ise kesin şekilde reddetti, ancak AfD'ye oy veren herkesin aşırı sağcı olmadığını da söyledi.

Vatandaşların devleti "engel çıkaran bir yapı" olarak görmesi halinde devlete olan güvenin zedelendiğini belirten Özdemir, federal hükümete bürokrasiyi azaltmaya yönelik ortak öneriler sunacaklarını açıkladı.

Almanya'nın güneyinde rüzgar enerjisi yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulunan Cem Özdemir, özellikle Bayern ve Baden-Württemberg eyaletleri için sabit kotalı özel teşvik sistemi önerdi ve "Güney Almanya'daki sanayi gücünü korumamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

