Cem Uzan'ı yıkan karar

18.02.2026 13:37
Paris İstinaf Mahkemesi, Uzanlar tarafından yapılan itirazı reddederek Türk mahkemesi kararının Fransa'da uygulanmasının önünü açtı. Böylelikle TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu'nun yurt dışındaki varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa'da yürüttüğü dava sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa'da tanınması ve icrası talep edilmiş, Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) söz konusu hükmün tenfizine karar vermişti.

İSTİNAF BAŞVURUYU REDDETTİ

Uzanlar bu kararı Paris İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak mahkeme, 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu reddederek ilk derece mahkemesinin tenfiz kararını onadı. Habertürk'ün aktardığına göre kararda, TMSF'nin alacak tahsili talebinde bulunma yetkisine sahip olduğu belirtildi. Uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türkiye'de yürütülen yargılamada adil yargılanma ilkelerine riayet edildiği vurgulandı.

TAHSİLİN ÖNÜ AÇILDI

Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların Fransa'da tahsilinin önü açılmış oldu.

Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi (Cour de Cassation) nezdinde temyiz yoluna başvurabilecek. Ancak olası bir temyiz başvurusu, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon dolar seviyesine ulaşan alacağın icrasını durdurmayacak.

KAMU ZARARI 17,4 MİLYON DOLARA ULAŞIYOR

Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda çift kayıt sistemi uygulanması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu zararı oluşmuş, bu zarar kamu kaynaklarıyla karşılanmıştı. TMSF, mağdurların zararını karşılayabilmek için Hazine'den borçlanmıştı. Söz konusu tutarın devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) endekslenmesiyle güncel karşılığının yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan, Cem Uzan'ın İmar Bankası soruşturmasında sorumluluktan kaçınmak amacıyla geriye dönük işlemler yaptırdığı tespit edilmiş, bu kapsamda da hakkında mahkumiyet kararı verilmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan; kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, resmi belgede sahtecilik ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından mahkum edildi. Hakkında kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor.

TMSF, Uzan ailesinin neden olduğu kamu zararının tahsili amacıyla yurt içi ve yurt dışında mal varlıklarına yönelik hukuki süreci sürdürüyor.

