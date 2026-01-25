İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı - Son Dakika
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

25.01.2026 09:20
İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik halde bulunan kadın cesedinin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlenirken, olayın ardından polis hummalı bir çalışma başlattı. Yüzlerce güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, Özbekistan uyruklu iki şüpheliyi Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

İstanbul Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova (37) olduğu belirlendi. Kadının başı ve kesik bacaklarına konteynerde rastlanmazken, başka bir caddede bulunan valiz ise incelendi. Olayın ardından başlatılan çalışmalarda yüzlerce güvenlik kamerası izleyen polis, Özbekistan uyruklu iki şüpheliyi Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.

KAĞIT TOPLARKEN FARK ETTİ

Mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.

ŞÜPHELİLERİN TAŞIDIĞI VALİZ BULUNARAK İNCELENDİ

Polisin yaptığı incelemeler sırasında kadının başı ve kesilen bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi'nde bulunarak incelendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu bir kişinin işlediği ve arkadaşının da ona yardım ettiği belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için havalimanına gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasin Basak Yasin Basak:
    orupsu olmuş Türkiye de abileri gelmiş öldürmüş gitmiş.... bence:) 2 27 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Yasin baya ahlak akıyor paçalarından yine, kim nerde doğurdu seni? :) 7 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ülke sınırlar delik deşik 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
