Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü - Son Dakika
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Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü

30.05.2022 10:01

Çileklerden geçtiği tahmin edilen bir hastalık vatandaşları endişelendirdi. Bazı zincir marketlerde satılan organik çileklerden bulaştığı iddia edilen virüs, Hepatit A'ya sebebiyet veriyor. Diğer yandan şu ana kadar 17 vaka olduğu bunlarında 12'sinin hastaneye yatışı olduğu belirtildi.

Dünya bir yandan gıda kriziyle boğuşurken, diğer yandan da salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Koronavirüs, maymun çiçeği ve gizemli hepatit virüsü derken son gelen haber yine korkuya neden oldu.

ARAŞTIRMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'daki çeşitli sağlık kurumları, mart ve nisan aylarında satın alınan organik çileklerle potansiyel olarak bağlantılı bir Hepatit A salgını araştırıyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicileri Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe's, Walmart ve diğer büyük zincirler gibi büyük marketlerde satılan FreshKampo ve HEB çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı.

HEDEFTE ORGANİK ÇİLEKLER VAR

Ajans, "Epidemiyolojik ve geri izleme verileri, 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ve HEB markaları olarak satılan taze organik çileklerin bu salgında olası bir hastalık nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.

FDA, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kanada Halk Sağlığı Kurumu ve Kanada Gıda Denetleme Kurumu, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte enfeksiyonları araştırıyor. FDA, California, Minnesota ve Kanada'da bildirilen Hepatit A vakalarının organik çilek markalarını satın alanlara kadar takip edildiğini söyledi.

ŞU ANA KADAR 17 VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD'de 15'i Kaliforniya'da, biri Minnesota'da ve biri Kuzey Dakota'da olmak üzere toplam 17 vaka ve 12 hastaneye yatış bildirildi. Çilekler artık raf ömürlerini geçmiş olsa da, FDA, meyveyi dondurmuş olabilecek kişilerin onları çöpe atması gerektiği konusunda uyardı.

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Son Dakika Dünya Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü - Son Dakika
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