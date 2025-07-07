Çin'de Adamın Karnından Canlı Yılan Balığı Çıktı

Çin'in Hunan eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Huaihua'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir adamın karnından canlı yılan balığı çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, Hunan Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nde çekilen BT taramasında, adamın karnında yabancı bir cismin mideyi delerek karın boşluğuna sızdığı tespit edildi. Doktorlar, ölüm riski nedeniyle adamı acil ameliyata aldı.

Operasyon sırasında doktorlar, adamın bağırsak duvarını delip karın boşluğuna geçmiş canlı bir yılan balığı buldu. Balığın, organlar arasında adeta yüzdüğü belirtildi.

Cerrahlar, balığı yakalayarak çıkardı, ardından kalın bağırsağın zarar gören kısmı dikildi ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için karın boşluğu tuzlu suyla temizlendi.

Ameliyatın ardından hasta hızla iyileşerek taburcu edildi. Ancak yılan balığının akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.