Çin'de Doksuri Kasırgası ve sağanak yağışlar sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in başkenti Pekin'de sağanak yağışlar ve meydana gelen Doksuri Kasırgası sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

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Çin medyası, başkent Pekin'de meydana gelen kasırgada 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kentin Mentougou bölgesinden 13, Changping bölgesinden 10, Fangshan bölgesinden ise 4 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Doksuri Kasırgası, 29 Temmuz'dan bu yana ülkenin batı, güneybatı ve güneyinde etkisini gösteriyor. Öte yandan, kentte 127 bin kişinin kasırga nedeniyle yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.