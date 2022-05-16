Çin'den, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna tepki: İkili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek - Son Dakika
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Çin'den, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna tepki: İkili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek

16.05.2022 20:21
Çin'den, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna tepki: İkili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun yankıları devam ederken Çin'den konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Finlandiya ile Çin'in dost olduğunu iki ülke olduğunu belirterek "NATO'ya katılma başvurusu doğal olarak ikili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek." ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmak için başvuru yapacaklarını açıklamaların ardından Türkiye ve Rusya'dan art arda tepkiler geldi. Konuya ilişkin sessiz kalamayan Çin yönetimi ise kararın yeni sorunlar yaratabileceğini ifade etti.

"KARŞILIKLI GÜVENLİK KAYGILARI GÖZETİLMELİ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın başvurusuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, Çin'in, Avrupa ülkelerinin "güvenliğin bölünmezliği" ilkesini gözeterek dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisini, diyalog ve müzakere yoluyla, karşılıklı meşru güvenlik kaygılarına saygı temelinde kurması gerektiğini vurguladı.

"YENİ FAKTÖRLER EKLENECEK"

Finlandiya ile Çin'in dost iki ülke olduğunu belirten Cao, "NATO'ya katılma başvurusu doğal olarak ikili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek." ifadesini kullandı. Cao, Avrupa'da kalıcı barış ve gerçek güvenliğin sağlanmasının ancak ortak, kapsamlı ve iş birliğine dayalı, sürdürülebilir bir güvenlik vizyonuna bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

NATO'NUN DOĞUYA DOĞRU GENİŞLEMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Çin sözcüleri, daha önce Rusya- Ukrayna Savaşı'na dair yaptıkları değerlendirmelerde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya üzerinde yarattığı tehdidin Ukrayna krizinin en önemli sebebi olduğunu savunarak, "güvenliğin bölünmezliği" ilkesinin önemini vurgulamıştı.

"AVRUPA'YI BARUT FIÇISINA DÖNÜŞTÜRECEK"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından, geleneksel tarafsızlık politikası izleyen İskandinav ülkelerinden Finlandiya'da hükümet NATO'ya katılma başvurusu yapmış, İsveç hükümeti ise örgüte katılma kararı almıştı.

Komünist Parti'nin yayın organı, milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinde yayımlanan imzasız görüş yazısında, Finlandiya ile İsveç'in ittifaka olası katılımına ilişkin, "NATO'nun kuzeye genişlemesi Avrupa'yı yeni bir barut fıçısına dönüştürme riski taşıyor." değerlendirmesine yer verilmişti.

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İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için... İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için... Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Çin'den, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna tepki: İkili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek - Son Dakika


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