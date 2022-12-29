Çin'de feci trafik kazası! Tam 200 araç birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de feci trafik kazası! Tam 200 araç birbirine girdi

29.12.2022 15:09

Çin devlet medyasına göre çarşamba günü yoğun sis sebebiyle Zhengzhou şehrinde 200 aracın karıştığı kaza oldu. Görüş mesafesinin 200 metreye düştüğü bölgeye onlarca itfaiye ve ambulans yönlendirildi.

Çin'in Zhengzhou kentindeki bir köprüde 200'den fazla araç yoğun sis nedeniyle birbirine girdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda, Zhengxin Huanghe Köprüsü'nde üst üste yığılmış otomobiller ve kamyonlar görüldü.

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI

Sarı Nehir bölgesindeki büyük bir geçiş noktası olan köprünün üzerinden her iki yönde seyahat eden arabaların çok sayıda kazaya karıştığını aktarıldı. Meteoroloji servisi ise bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 200 metreye düştüğünü açıkladı.

Böyle trafik kazası görülmedi! Çin'de tam 200 araç birbirine girdi

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Çin trafik polisi de hava durumu hakkında bir açıklama yaparak sürücüleri uyardı. Açıklamada, "Kışın sıcaklık düşük ve genellikle yoğun sis var" dedi. Sürücülere yavaşlamalarını, ışıklarını kullanmalarını ve tehlikeli alanları olabildiğince çabuk terk etmelerini hatırlattı.

Böyle trafik kazası görülmedi! Çin'de tam 200 araç birbirine girdi

TRAFİK YENİDEN BAŞLATILDI

Polis, kurtarma operasyonları sırasında köprüyü kapattı ve trafik o öğleden sonra yeniden başladı. Diğer taraftan yaralıların çoğu araçlarında mahsur kalırken, acil yardım ve itfaiye ekipleri, olay yerine gönderildi.

Böyle trafik kazası görülmedi! Çin'de tam 200 araç birbirine girdi
YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de feci trafik kazası! Tam 200 araç birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu
15:48 İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak
15:43 Cinsel içerikli videolarla insanlara şantaj yapan Gaga Bulut gözaltına alındı! Evinde 500 bin lira değerinde altın ve nakit para bulundu
15:42 Rahat bir nefes alamadı! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası şoku
15:36 İstanbul'da doğal gaza yeni yıldan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak
15:35 MEB, Zonguldak'ta engelli öğrenciyi darbeden sınıf arkadaşları hakkında soruşturma başlattı! Gözaltına alınan şüphelilere uzaklaştırma cezası verildi
15:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur
14:59 Cem Garipoğlu'nun ölmediğini savunan Münevver Karabulut'un ailesi, cinayetin işlendiği koltuğu mahkemeye delil olarak sundu
14:57 Sarp Sınır Kapısı'na akıllı telefon akını! Gürcistan'a geçişler yüzde 358 arttı
14:50 Çin'de feci trafik kazası! Tam 200 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 17:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de feci trafik kazası! Tam 200 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement