Çin ve ABD İlişkileri için Önemli Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve ABD İlişkileri için Önemli Görüşme

Çin ve ABD İlişkileri için Önemli Görüşme
07.05.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Senato Heyeti Başkanı ile görüşerek ilişkilerin önemini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de ABD Senato Heyeti Başkanı Steve Daines ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de ABD Senato Heyeti Başkanı Steve Daines ve beraberindekilerle görüştü. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin iki halkın refahını ve küresel istikrarı doğrudan etkilediğini bildirdi. Çin'in ABD'ye yönelik politikalarının her zaman tutarlı olduğunu söyleyen Wang, iki ülkenin karşılıklı saygı ile barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği hedefi doğrultusunda istikrara katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Wang Yi, Washington'ı Çin'e objektif yaklaşmaya, anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmeye ve dünyaya daha fazla olumlu sinyal vermeye çağırdı.

Görüşmede her iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve ABD İlişkileri için Önemli Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:24:43. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve ABD İlişkileri için Önemli Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.