Çin ve ABD İlişkileri için Önemli Görüşme

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de ABD Senato Heyeti Başkanı Steve Daines ve beraberindekilerle görüştü. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin iki halkın refahını ve küresel istikrarı doğrudan etkilediğini bildirdi. Çin'in ABD'ye yönelik politikalarının her zaman tutarlı olduğunu söyleyen Wang, iki ülkenin karşılıklı saygı ile barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği hedefi doğrultusunda istikrara katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Wang Yi, Washington'ı Çin'e objektif yaklaşmaya, anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmeye ve dünyaya daha fazla olumlu sinyal vermeye çağırdı.

Görüşmede her iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.