Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı

Dünyada ve Amerika'da geniş bir kitle tarafından tanınan yetişkin film yıldızı Lisa Ann'ın İngiliz basınına verdiği demeç çok konuşuldu. Ann, asla cinsel ilişkiye girmeyeceğini erkek tipi hakkında açıklamalarda bulundu. Ann, bu erkek tipini nazik olmayan erkekler olarak nitelendirdi.

"BİR ZAMANLAR ZİRVE OLARAK GÖRÜLÜYORDU"

Lisa Ann, erkeklerin kapı açmasına ilişkin olarak, "Bu hareket bir dönem, şövalyeliğin zirvesi olarak görülüyordu. Ancak şu sıralarda kadınlara yönelik nazik bir hareket olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

"KİBAR OLMAYAN ERKEKLE İLİŞKİ YAŞAMAM"

Sözlerine devam eden Ann, "Benim için bir erkeğin, kadına kapı açması önemli bir ölçüt. Eğer bir erkek benimle güzel bir gece geçirmek istiyorsa, kapımı açmasını isterim" diye konuştu.

BASKETBOLCU İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Lisa Ann'ın geçtiğimiz günlerde yine İngiliz basınına verdiği bir demeç çok konuşuldu. Ann, genel olarak basketbolcu erkeklerle ilişki yaşamayı tercih ettiğini çünkü basketbolcu erkeklerin yatakta daha iyi olduğunu söylemişti. Ann'ın bu açıklamaları çok konuşulmuştu.