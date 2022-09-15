Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın Semerkand kentine geldi.
Havalimanında törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılarak ikili görüşmeler yapması bekleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi dün Semerkand'a gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise bugün Özbekistan'a geldi.
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