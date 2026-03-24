DANİMARKA'da parlamento üyelerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı.
Danimarka'da seçmenler, 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede oy verme işlemi, yerel saatle 08.00-20.00 arasında yapılacak. 12 partinin katıldığı seçimde, 90 sandalyeyi kazanan parti, tek başına hükümeti kurma hakkına sahip olacak.
Son Dakika › Dünya › Danimarka Genel Seçimleri Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?