''Deprem Kahini'' Frank Hoogerbeets: Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak - Son Dakika

''Deprem Kahini'' Frank Hoogerbeets: Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak

\'\'Deprem Kahini\'\' Frank Hoogerbeets: Pakistan\'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak
Son Güncelleme: 02.10.2023 13:49

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki depremi önceden tahmin ederek adını duyuran ''Deprem Kahini'' Frank Hoogerbeets, Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacağını öne sürdü. Gerçek bir bilim insanı olmadığı ve şans eseri bu bulgulara eriştiğine yönelik eleştirilerin uzun zamandır hedefi olan Hoogerbeets'in iddiası Pakistan'da büyük paniğe neden oldu.

6 Şubat'ta 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremi nokta atışı tahmin etmesi ile Türkiye'de adını duyuran Frank Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

PAKİSTAN'DA DEPREM OLACAĞINI İDDİA ETTİ

Kendisini "Deprem kâhini" olarak tanıtan Hollandalı Frank Hoogerbeets'in yaptığı "yeni deprem" açıklamaları gündem oldu.Hollanda'da kurucusu olduğu "SSGEOS" isimli araştırma grubu ile çalışmalarını sürdüren Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

İDDİALARI ÜLKEDE PANİĞE NEDEN OLDU

SSGEOS tarafından yapılan açıklamada Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacağı öne sürüldü. Şubat ayında tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini önceden "bilen" Hoogerbeets'in açıklamaları Pakistan'da panik ve korku yarattı.

BİLİMSEL BİR TABANI OLMADIĞI AÇIKLANDI

Deniz seviyesindeki atmosferde elektrik akışını inceleyen SSGEOS, olası bir depremin meydana gelebileceğini belirtti. Kurum, Pakistan'daki fay hattı üzerinde elektrik yoğunluğunun çok yüksek olduğunu öne sürdü. Pakistan Meteoroloji Dairesi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Daha önce Pakistan Meteoroloji Dairesi, deprem tahminlerinin bilimsel bir tabanı olmadığını açıklamış ve benzer iddiaları yalanlamıştı.

3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hoogerbeets, depremden üç gün önce (3 Şubat) sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı. Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımından günler sonra deprem meydana gelmesi sonrasında Hoogerbeets'in takipçi sayısı hızla artmış ve "deprem kahini" lakabı verilmişti.

Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş, Pakistan, Deprem, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ''Deprem Kahini'' Frank Hoogerbeets: Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı
15:55 Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı
15:45 Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
15:46 Çekmeköy'de Ev Sahibi Kiracılarına Yapışkan Sürdü, Günlerdir Evlerine Giremiyorlar
15:19 Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı
15:07 YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
15:04 Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı
14:58 İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü
14:24 MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
14:22 İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 16:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: ''Deprem Kahini'' Frank Hoogerbeets: Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement