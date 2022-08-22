Korona ve maymun çiçeği bitmeden bu kez de domates gribi patlak verdi! Bu 5 belirtiye dikkat - Son Dakika
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Korona ve maymun çiçeği bitmeden bu kez de domates gribi patlak verdi! Bu 5 belirtiye dikkat

22.08.2022 08:06
Korona ve maymun çiçeği bitmeden bu kez de domates gribi patlak verdi! Bu 5 belirtiye dikkat

Dünya, Covid-19 ve Maymun Çiçeği salgınlarıyla savaşırken Hindistan'dan yeni bir salgın alarmı geldi. İlk olarak bu yıl Mayıs ayında tespit edilen ve beş yaşın altındaki 82 çocuğu hasta eden domates gribinin en belirgin 5 belirtisi ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklar, yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları. Uzmanlar, henüz herhangi bir aşısı ya da tedavisi bulunmayan virüse karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu vurguluyor.

Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl Mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki 82 çocuk hastalığa yakalandı. Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına da neden oluyor.

YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Şimdiye kadar, Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kaldı ve yetkililer yayılmamasını sağlamak için tedbirler aldı.

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MIDIR?

Hindistan'dan gelen bilgilere göre "domates gribi" hastalığının çok bulaşıcı olduğu belirtiliyor, teyit edilmiş vakalarla temas halinde olanlar bir hafta tecrit ediliyor.

Korona ve maymun çiçeği bitmeden bu kez de domates gribi patlak verdi! Bu 5 belirtiye dikkat

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domates gribinin en belirgin semptomu ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomları ise yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrılarıdır.

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar Domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.

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Son Dakika Dünya Korona ve maymun çiçeği bitmeden bu kez de domates gribi patlak verdi! Bu 5 belirtiye dikkat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona ve maymun çiçeği bitmeden bu kez de domates gribi patlak verdi! Bu 5 belirtiye dikkat - Son Dakika
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