Greta Thunberg'in zaman yolculuğu yaptığı iddiası sosyal medyayı salladı! Herkes 1890 yılından kalma fotoğrafı konuşuyor

Zamanda yolculuk günümüzde hala sıkı şekilde tartışılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Şu ana kadar bu sadece kurgu filmleri ve kurgu kitaplarının konusuolsa da zamanda yolculuk artık normal insanlar tarafından da sıklıkla tartışılıyor.

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF BÜYÜK ETKİ YARATTI

Zamanda yolculuğun gündemde olduğu sırada dünyada genelinde tanınan iklim aktivisti Greta Thunberg'le ilgili ortaya atılan bir iddia şok yarattı. 1890 yılında kaydedildiği iddia edilen fotoğraftaki kişinin günümüzde insanları uyaran Greta Thunberg olduğu öne sürüldü.

ŞİMDİ TÜM GÖZLER GRETA'DA

Fotoğraf kısa süre içerisinde sosyal medyada da tartışılmaya başlanırken, tüm gözler iklim aktivisti Greta'ya çevrildi. Greta'nın gündem olan fotoğraf hakkında nasıl bir açıklamada bulunacağı merakla bekleniyor.

İşte o fotoğraf: