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İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok - Son Dakika
BBC

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

11.10.2021 03:58
İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti. Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi.

"Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam" diyen Chaillan, istifası sonrası ilk mülakatını İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdi.

Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirtti:

"15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden."

Financial Times'ın ilk sayfasındaki haber, gazetenin Washington'daki Dış Politika ve Savunma Muhabiri Katrina Manson'ın imzasını taşıyor.

'Çin, küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor'

Haberde, 37 yaşındaki Chaillan'ın 3 yıl boyunca, Pentagon çapında, siber güvenlik alanında önlemlerin artırılmasından sorumlu olduğu ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nde onun görevi için özel bir makam oluşturulduğu belirtiliyor.

Financial Times'a konuşan Chaillan'a göre Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor.

Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması 'anaokulu düzeyinde' ".

Chaillan, yapay zeka konusunda Pentagon'la birlikte çalışmakta tereddüt eden Google'ı da "ABD'yi yavaşlatmakla" suçluyor; Çin şirketlerinin bu durumun tam aksine Pekin yönetimiyle birlikte çalışmalarının zorunlu tutulduğunu söylüyor.

"Çin, ahlaki değerleri umursamadan yapay zekaya büyük yatırım yapıyor" diyen Chaillan, tüm bu görüşleriyle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda gizli oturumlarda ABD Kongresi'nde ifade vermek istiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu da, bu yıl Kongre'nin talebi üzerine hazırladığı raporda, Çin'in 10 yıl içinde ABD'yi geçerek dünyanın yapay zeka alanında süpergücü olacağı uyarısında bulunmuştu.

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok
İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok
İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok
İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

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SON DAKİKA: İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok - Son Dakika
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