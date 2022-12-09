Ekvator'da spor yapan kadın aniden yere düşüp öldü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Ekvator'da spor yapan kadın aniden yere düşüp öldü! O anlar kameralara yansıdı

09.12.2022 11:13

Ekvator'daki bir spor salonunda antrenman yaptığı esnada bir anda düşen kadının yaşamını yitirdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.

Ekvator'da yaşayan 28 yaşındaki Betsy Dayana Jaramillo Ramírez'in spor salonunda antrenman yaptığı sırada meydana gelen korkunç olay, salonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HAREKETİNİ BİTİRDİKTEN SONRA YERE YIĞILDI

Antrenman yaptığı sırada çöküp kalkanve kaslarını çalıştıran kadın, hareketini bitirmesinin ardından aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine çağrılan ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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