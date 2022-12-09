Ekvator'da yaşayan 28 yaşındaki Betsy Dayana Jaramillo Ramírez'in spor salonunda antrenman yaptığı sırada meydana gelen korkunç olay, salonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Antrenman yaptığı sırada çöküp kalkanve kaslarını çalıştıran kadın, hareketini bitirmesinin ardından aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.
Olay yerine çağrılan ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Son Dakika › Dünya › Ekvator'da spor yapan kadın aniden yere düşüp öldü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika