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Elon Musk'ın son projesi: İnsan beynine çip takmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Elon Musk'ın son projesi: İnsan beynine çip takmaya hazırlanıyor

21.01.2022 10:20

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Neuralink projesi kapsamında geliştirdiği çipini insan beynine takmak istiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek isteyen şirket Fremont California'daki tesiste görev yapmak üzere klinik araştırma direktörlüğü için yeni bir iş ilanı yayınladı. Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink' geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki Pager isimli bir maymunda test edilmişti.

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın en çılgın projelerinden birisi olan insan beynine çip takma fikri için geri sayıma geçildi.

ARAŞTIRMA DİREKTÖRLÜĞÜ İÇİN İŞ İLANI YAYINLANDI

Neuralink, klinik araştırma direktörü için yeni bir iş ilanı yayınladı. Bu göreve gelecek kişinin insanlı deneylerde görev alacağı belirtiliyor. İlanda işe alınacak kişinin Fremont, California'daki tesiste görev yapacağı bilgisi yer aldı. İlanda klinik araştırma direktörünün 'dünyayı değiştirme fırsatı'na sahip olacağı ifadesine de yer verildi.

MUSK "2022'DE BAŞLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

İlanda bu görevin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi yer almadı. Ancak Elon Musk Aralık ayında insan denemelerinin 2022'de başlayacağını belirtmişti.

MAYMUN ÜZERİNDE TEST EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti. 9 yaşındaki Pager isimli maymun, test kapsamında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı. Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANMAK İSTİYOR

Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti. Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek. Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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Araştırma, Elon Musk, Uzay, su, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın son projesi: İnsan beynine çip takmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın son projesi: İnsan beynine çip takmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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