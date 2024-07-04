Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Dünya

Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Astana\'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana'da bulunan Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki çocuklarla bir araya gelen Emine Erdoğan, çalışmalarını inceledi ve hediyeler verdi. Merkez yetkilileri, Türkiye'nin desteklerinden ve ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

04.07.2024 14:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Astana Valiliğine bağlı Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret ederek, burada barınan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Merkezde 3-15 yaş aralığında Kazak, Özbek ve Rus çocuklardan oluşan 76 öğrencinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, derslikleri gezerek çocuklara hediyeler verdi. Emine Erdoğan, merkezin duvarında asılı 2017'de yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları da inceledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da destek verdiği merkezdeki çocuklar şiirler okudu, yaptıkları çalışmaları sergiledi. Merkez yetkilileri de Türkiye'nin desteklerinden ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Emine Erdoğan'a, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Sharipbayevna, TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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