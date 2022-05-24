Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak

24.05.2022 22:05
Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm itirazlarına rağmen İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay yapılacak NATO toplantısına katılacağı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için harekete geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, karara itiraz etmiş ve veto edeceklerinin sinyalini vermişti.

Bugün ise Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Erdoğan'ı kızdıracak bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay Madrid'deki NATO zirvesine katılacaklarını söyledi.

TARİHLER NETLEŞTİ

NATO zirvesinin 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO üyeliği için destek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya tepki göstermiş, "30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için destek isteyeceksiniz. Kusura bakmasınlar.. Biz şu anda bu yetkimizi çünkü NATO'da tam ittifak gerekiyor bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar" demişti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirmişti.

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 22:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement